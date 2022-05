Chapa do Republicanos se fortalece com a pré-candidatura de Israel Milani

A chapa do Republicanos no Acre é apontada por fontes dos bastidores da política como uma das mais fortes para as eleições 2022.

Entre os nomes que fortalecem o partido para a disputa rumo à Câmara Federal está o do médico Israel Milani.



Israel é apontado, por analistas políticos, como um dos pré-candidatos mais versáteis, de boa aceitação e que mais pode crescer ao longo da campanha.

De forma simples, Israel diz que sua pré-candidatura tem sido bem aceita e que isto o motiva cada vez mais.

“Tenho andado muito e recebido o carinho das pessoas. Embora ainda seja a pré-campanha eu tenho vivido um momento de aceitação muito gratificante e isso me fortalece a seguir, pois sei que tenho muito a colaborar com o Acre”, diz.

Articulado, Israel Milani conta com o apoio de 4 prefeitos, 32 vereadores, além de lideranças de movimentos sociais e outros seguimentos da sociedade.

