Menor é apreendido com drogas e dinheiro, no Parque das Palmeiras

Policiais Militares do 1°BPM (Batalhão de Polícia Militar), apreenderam um menor de 15 anos, com iniciais I.D.M, no Bairro da Paz, precisamente no Parque das Palmeiras.

Segundo consta, o menor infrator, estava em situação suspeita, e a polícia ficou acompanhando de longe, até chegar e fazer a abordagem ao adolescente.

Droga apreendida com o menos. Foto: ecos da notícia

Com I.D.M foi encontrado 16 papelotes de cocaína, um papelote de metal, 11 reais em espécie, oriundo do tráfico de entorpecentes, 20 skank, e 16 pedras de oxidado de cocaína, (Crack).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, e em seguida a droga e o adolescente foram encaminhados para a Defla (Delegacia CentraldeFlagrantes), onde ficarão a disposição da justiça.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp