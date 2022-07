Homem pula no rio Acre e fica com varias escoriações pelo corpo

No fim da tarde deste domingo (10), um homem identificado apenas como Rafael de aproximadamente 40 anos de idade, ficou gravemente ferido após pular sobre as águas do Rio Acre. Segundo informações, o homem estava fazendo o uso abusivo de bebida alcoólica desde o início do fim de semana.

Rafael teve várias escoriações pelo corpo e com gravidade na parte do tórax causando trauma e sendo socorrido às pressas pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital de Urgência de e Emergência de Rio Branco (HUERB).

O Corpo de Bombeiros (CBMAC) alerta as pessoas que se conscientize nesse período de seca onde o Rio Acre está abaixo de 2 metros. Muitos galhos e pedras podem causar acidentes aos banhistas que vão ao local para se refrescar.

