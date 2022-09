Militância abraça Jorge Viana em celebração ao seu aniversário

Militantes da Federação da Esperança no Acre, composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PC do B) se reuniram na manhã desta terça-feira, 20, na sede do PT para celebrar o aniversário do candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT). O ex-governador foi surpreendido por um depoimento emocionado do sobrinho, Diego Viana, que confessou que Jorge é quem o faz lembrar as coisas mais bonitas que ele assistiu em sua vida.

“Ele me lembra meu avô Dico, a minha avó Silvia, que tenho certeza que estão por aqui, olhando por todos nós. Tio Jorge é uma luz na nossa família. Sempre que surgia um problema, ele sabia entender e rapidamente nos indicava a solução”, revelou Diego Viana. Marcus Alexandre, que é companheiro de chapa de Jorge recordou sua mudança para o Acre e como sua história se cruzou com a de Jorge Viana.

“No dia 9 do 9 de 1999, foi o dia que cheguei em Rio Branco. Faz 23 anos. E meu primeiro encontro com o Jorge, quando o Gilberto Siqueira [ex-secretário de planejamento], tive certeza que daquele encontro para frente, a minha vida mudaria. Ele estava conhecendo um jovem engenheiro, recém formado, uma pessoa que tinha muita coisa no coração para fazer, mas eu estava diante do professor, aquele que estava governando o Estado, que estava recebendo aquele jovem, enchendo ele de esperança no coração”, contou o ex-prefeito.

Regina Lino, que foi vice-prefeita de Rio Branco, na gestão de Viana, afirmou que segue o apoiando em disputas eleitorais por reconhecer a sua capacidade de trabalho, a responsabilidade com o Acre e por ter confiança nele.

“Estarei aqui do seu lado, até chegarmos a nossa vitória”, garantiu a ex-deputada federal. Jorge agradeceu o carinho dos familiares, amigos e militantes por se reunirem para celebrar seu aniversário.

“Dia 20 é um dia especial pra mim, principalmente em ano de eleição, peço, claro saúde, mas peço também que a vida das pessoas possa melhorar. Graças a Deus, este ano a gente tem esperança que a vida do brasileiro vai melhorar com Lula presidente e eu, que sou candidato a governador estou determinado a trabalhar, com Marcus Alexandre, para que a vida do acreano volte a melhorar, a partir de janeiro do ano que vem com ajuda do nosso governo. Agradeço demais por esse carinho que recebi. Só quero saúde, porque vontade de trabalhar pelo povo e pelo nosso Estado, não me falta. Obrigado por tudo. É uma imensa felicidade pra mim, receber tanto carinho”, disse o ex-governador.

