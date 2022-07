Militares fazem homenagem a policial acreano morto em acidente em GO

O corpo do soldado da Polícia Militar do Acre Wesley Almeron Silva de Oliveira, de 25 anos, é velado nesta segunda-feira (18), na capela São João Batista em Rio Branco. O corpo dele chegou a capital acreana nesse domingo (17), onde recebeu homenagens da corporação. (veja vídeo)

Oliveira morreu no sábado (16) ao bater a motocicleta que pilotava durante instrução do 15° Curso de Intervenções Rápidas Ostensivas (Ciro), no Goiás.

O sepultamento deve ocorrer às 15h desta segunda, no cemitério Jardim da Saudade, que será acompanhado pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e a Polícia Militar como um todo.

“Infelizmente, no último sábado, durante treinamento de Giro no estado do Goiás, o soldado Almeron sofreu acidente e veio a óbito nesse infortúnio. O BOPE e toda a polícia, consternados com o que aconteceu o recebeu no dia de ontem, no domingo (17), e foram prestadas as justas homenagens, quando da chegada dele na nossa capital e no dia de hoje segue o velório”, disse o comandante do Bope, tenente-coronel Rômulo Modesto.

As homenagens seguiram desde a chegada do corpo do soldado, até a capela onde ele está sendo velado. O caixão foi carregado pelos colegas de farda, que prestaram continência enquanto era transportado.

As sirenes das viaturas foram ligadas, e a bandeira do Bope foi deixada a meio mastro em sinal de luto pela perda do soldado.

Soldado recebeu homenagens da corporação — Foto: Arquivo/PM-AC

Acidente

Ao g1, o comandante-geral da PM-AC, Paulo Cesar Gomes, informou que o soldado se deslocava de uma cidade para outra no Goiás com outros dois militares durante o treinamento. Em determinado momento, ele bateu o pneu dianteiro da motocicleta no veículo do outro policial que estava perto e acabou perdendo o controle e caindo.

Em nota, a PM-AC informou que o policial entrou na corporação em 2019 e, desde que concluiu o curso de formação, em 2020, atuava na Companhia Giro. Ele deixou esposa e uma filha de 1 ano.

Nas redes sociais, o governador Gladson Cameli lamentou a morte do policial acreano. “Manifesto profundo pesar pelo falecimento do soldado da PM, Wesley Almeron Silva de Oliveira. Que o Senhor nosso Deus dê forças e sustente a família e amigos neste momento de profunda dor.”

Soldado da PM do Acre morre após bater moto durante treinamento no GO — Foto: Arquivo pessoal

