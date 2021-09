Ministério da Infraestrutura divulga novas imagens das obras do Anel Viário no Acre: “Boa notícia”

O Ministério da Infraestrutura divulgou nesta quarta-feira (22) algumas imagens das obras do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, na BR-317.

“Estão ganhando forma. O empreendimento vai beneficiar vários municípios da região do Vale do Alto Acre”, disse a pasta federal em nota.

Os serviços contam com uma parceria entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o governo estadual, via Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

A primeira perfuração para construção da ponte que terá via dupla e passará sobre o Rio Acre foi feita nesta segunda-feira (20).

“O empreendimento visa à integração dos países da América do Sul e vai facilitar o comércio do Acre e do restante do país com a Ásia, por meio dos portos peruanos”, continuou.

O investimento é de mais de R$ 60 milhões.