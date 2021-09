Grande incêndio atinge área do batalhão do Corpo de Bombeiros e pista de pouso de Xapuri

ira (21), de acordo com moradores da área, e se espalhou rapidamente por quase toda a região que circunda uma das margens do aeródromo da cidade e onde está sediado o 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

O local onde o fogo se iniciou está situado ao lado direito da Estrada da Borracha (AC-485), logo na entrada da cidade. Nas imediações está o bairro Mutirão, uma das primeiras concentrações de residências para quem chega a Xapuri.

Algumas casas estão a cerca de 30 ou 40 metros dos pontos onde o fogo avança rumo a uma das cabeceiras da pista de pouso, mas, de acordo com a tenente Laiza, comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros na cidade, não há risco para as casas.

De acordo com ela, os bombeiros fizeram o combate inicial exatamente nos pontos mais próximos às residências e às instalações do batalhão, onde já haviam sido feitos os chamados “aceiros” para evitar o avanço das chamas rumo a edificações.

Ainda de acordo com a tenente Laiza, apesar de ainda haver muito fogo na região atingida por volta das 9h30 da noite, a situação já estava sendo controlada nesse horário pela guarnição de plantão. A queima da vegetação nesse local costuma ocorrer todos os anos.

Não há informações concretas de como o incêndio começou, mas acredita-se que o fogo pode ter sido ateado por crianças que brincavam no começo da noite em um parque infantil localizado nas imediações