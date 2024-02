Monitorado é executado com seis tiros na cabeça em Plácido de Castro, interior do Acre

Por Alexandre Lima

Na tarde desta terça-feira (13), o monitorado por tornozeleira eletrônica, Rivaldo de Souza, foi brutalmente assassinado com três tiros na cabeça em via pública, no bairro Serraria, município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Testemunhas locais relataram que Rivaldo caminhava próximo a um bar na Rua Maria Cardoso quando foi abordado por um indivíduo armado, que disparou sete vezes, atingindo fatalmente a vítima com seis tiros na cabeça e um no rosto. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Populares prestaram socorro à vítima e acionaram a polícia. Equipes da PM confirmaram o ocorrido e solicitaram assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, Rivaldo faleceu dentro da ambulância enquanto era conduzido ao hospital, sendo encaminhado diretamente ao necrotério.

A área foi isolada para perícia e o corpo será enviado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para exames cadavéricos. As autoridades policiais coletaram informações e iniciaram investigações, contudo, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O crime será investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro, levantando a possibilidade de ter sido motivado por conflitos entre facções criminosas.

