Latrocida preso em Brasiléia foge de presídio federal em Mossoró no Rio Grande do Norte

Por Alexandre Lima

Fuga de detentos acreanos considerados de alta periculosidade na Penitenciária Federal de Mossoró desencadeia mega operação de busca

Na quarta-feira (14), dois detentos conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, desencadeando uma intensa operação de busca envolvendo agentes penais, Polícia Federal e forças de segurança do Rio Grande do Norte. Os fugitivos, identificados como Deibson Cabral Nascimento, conhecido como “Tatu”, e Rogério da Silva Mendonça, apelidado de “Martelo”, são considerados de alta periculosidade e têm ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, segundo informações preliminares e extraoficiais.

Ambos os criminosos, oriundos do Acre, estavam na penitenciária desde setembro do ano anterior e estavam em regime de isolamento. A fuga foi descoberta durante o período de banho de sol, levantando questões sobre a segurança da instituição. Relatos preliminares sugerem que uma falha estrutural pode ter facilitado a fuga, possivelmente através de um buraco em uma das celas, permitindo-lhes acesso a outra área dentro do presídio. No entanto, ainda não está claro como conseguiram chegar ao exterior da unidade sem serem detectados.

Até o momento, o paradeiro dos fugitivos permanece desconhecido, enquanto autoridades estaduais e federais estão empenhadas em localizá-los. O Ministério da Justiça ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Em resposta à fuga, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED/RN) e a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP/RN) estão prestando apoio total ao Sistema Prisional Federal. O governo estadual também está coordenando esforços com as secretarias de segurança dos estados vizinhos, Paraíba e Ceará, para reforçar a vigilância nas fronteiras.

Deibson foi preso em uma operação conjunta na fronteira do Acre, em Brasiléia no ano de 2015 – Foto: Alexandre Lima/arquivo

Sobre os fugitivos, Deibson “Tatu” estava detido desde 2015 e tem um histórico criminal extenso, incluindo assaltos, furtos, roubos, homicídios e latrocínios. Já Rogério, também com uma vasta ficha criminal, foi transferido para o Rio Grande do Norte após participar de uma rebelião violenta no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, no ano passado.

A Penitenciária Federal de Mossoró, inaugurada em 2009, é a única do Nordeste e uma das cinco unidades prisionais federais do país. Com uma área de 13 mil metros quadrados, abriga mais de 200 detentos e, até então, não tinha histórico de fugas.

