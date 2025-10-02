Morte do professor de dança Reginaldo Silva comove a Fronteira

O Alto Acre e Frankly Sousa

O professor de dança Reginaldo da Silva Correia, conhecido como “Régis”, que estava desaparecido desde os últimos dias, foi encontrado morto nesta quarta-feira (1º) em uma área de mata no loteamento Saraiva, no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

De acordo com a Polícia Civil, após intensas investigações, um suspeito foi identificado e levado para interrogatório. Durante a oitiva, ele confessou ter assassinado o professor e indicado o local onde havia enterrado o corpo.

Com a confissão, a polícia foi até a área indicada, acompanhada do acusado e com o apoio do Corpo de Bombeiros, que realizou a escavação para localizar o cadáver.

Confirmado o crime, o delegado responsável acionou a Polícia Técnico-Científica (DPTC) e a equipe de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido para Rio Branco, onde passará por exame cadavérico antes de ser liberado aos familiares.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

A Prefeitura de Brasiléia divulgou, nesta quarta-feira, 1º de outubro, uma nota de pesar lamentando o falecimento do professor de dança Reginaldo Silva Corrêa, conhecido carinhosamente como “Regis”. A mensagem é assinada pelo prefeito Carlinhos do Pelado e pelo vice-prefeito Amaral do Gelo.

Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Reginaldo Silva Corrêa.

Aos 38 anos, Regis era formado em Educação Física e atuava como professor de Zumba, atividade que desempenhava com dedicação e paixão. Solteiro, deixa uma filha.

Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, amigos e alunos, que sempre o recordarão com carinho, gratidão e saudade.

Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração da família, dos amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sigam iluminando nossos pensamentos.

Descanse em paz.

