Motoboy sofre múltiplas fraturas após colisão em cruzamento

O motoboy Rodrigo Freitas de Souza, de 24 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (27), no cruzamento da Rua Almiro Daniel com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo relatos, um veículo modelo VW Polo, de cor prata e placas THI-9F36, seguia pela Rua Rio de Janeiro, sentido Centro-bairro, e sinalizou para acessar a Rua Almiro Daniel. Um carro que vinha no sentido contrário (bairro-Centro) parou para ceder a preferência, permitindo a manobra.

Nesse momento, o motociclista Rodrigo, que conduzia uma Yamaha Factor 150, de cor preta e placas QWN-5C42, também no sentido bairro-Centro, tentou ultrapassar pela direita o veículo que havia parado. Ao entrar bruscamente na Rua Almiro Daniel, acabou colidindo com o Polo que já realizava a conversão.

Com o impacto, Rodrigo sofreu múltiplas fraturas expostas na perna esquerda e caiu ao solo. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou em estado grave ao pronto-socorro da capital, entregue à equipe médica do setor de trauma.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou a perícia técnica, que deverá apontar as causas da colisão.

