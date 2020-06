Motociclista é resgatado em estado grave após cair na BR 317

Era por volta das 9h40 da manhã deste domingo, quando um motociclista que trafegava pela BR 317, sentido Senador Guimard (Quinari) à Capixaba, quando teria perdido o controle da moto e caiu, sofrendo vários ferimentos pelo corpo.

O homem que tem idade entre 20 e 30 anos e ainda não foi identificado no local, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Graças a uma viatura da Polícia Rodoviária que fazia patrulha nas redondezas, chegou momentos após o incidente.

Foi quando chamaram o resgate para dar suporte no local. Foi quando um socorrista do SAMU que estava de folga passava no local rumo à Brasiléia, parou e ajudou nos primeiros socorros à vítima.

As ambulâncias dos municípios vizinhos de Capixaba e ‘Quinari’ também foram acionadas até o local. Segundo foi levantado, o estado de saúde da vítima foi considerado delicado, sendo levado às pressas para a Capital, onde passaria por uma bateria de exames e possível cirurgias.

Toda a ação dos patrulheiros rodoviários e dos socorristas no local, foi aplaudida por transeuntes que presenciaram o trabalho na tentativa de salvar a vida do motociclista.

