MP apura falta de infectologista no Hospital do Alto Acre

Leonidas Badaró

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) determinou a abertura de um procedimento administrativo para acompanhar situação de falta de médico infectologista para acompanhar portadores de hepatite no Hospital Regional do Alto Acre.

O promotor de justiça, Juleandro Martins de Oliveira, destacou que Associação dos Portadores de Hepatites do Alto Acre comunicou ao Ministério Público a insuficiência de médico infectologista no Hospital Regional. Entretanto, a diretoria de assistência da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que houve solicitação de um projeto para implementação de setor de Infectologia no município de Brasiléia.

O órgão controlador frisou que o presente procedimento não tem conteúdo investigatório por finalidade, mas somente de acompanhamento, não sendo consequentemente oportuna, nesse momento, a instauração de procedimento investigatório. “Resolve instaurar o presente procedimento administrativo, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a situação posta, acompanhar e fiscalizar as medidas que serão adotadas para oferta adequada de profissional médico especialista na área de infectologia no Hospital Regional do Alto Acre”, diz trecho.

