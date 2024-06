Municípios recebem R$ 11,6 milhões de emendas de Alan Rick para investimentos em saúde

Essa semana mais 4 municípios receberam emendas do senador Alan Rick (União Brasil) para realizarem investimentos na atenção básica de saúde. Foram Tarauacá – R$ 500.000,00 –, Brasiléia – R$ 1.180.850,00 –, Jordão – R$ 500.000,00 –, e Porto Walter – R$ 300.000,00.

A secretária de Saúde de Porto Walter, Ana Flávia, falou sobre como o valor será aplicado e agradeceu ao parlamentar. “Esse recurso vai ser usado para a compra de material de insumo para ações de saúde nas comunidades ribeirinhas e também na zona urbana do município. Quero agradecer ao senador Alan Rick por sempre nos apoiar com o envio das emendas de PAP, o que é muito importante para conseguirmos manter as nossas unidades básicas de saúde tanto urbanas quanto rurais do nosso município.” – disse.

Já a secretária de Saúde de Brasileia, Alissandra Santos, disse que o valor será investido na realização de mutirões de atendimento médico especializado itinerante nas comunidades do município e para outras ações de saúde. “Em nome da prefeita Fernanda, agradeço ao senador Alan Rick que é um parceiro do município de Brasileia. Vamos conseguir dar vazão a uma demanda grande que temos por atendimento médico especializado, levar pediatra, ginecologista, oftalmologista, atendimento para autistas e vários outros nessas ações itinerantes” – colocou.

Em Tarauacá, os R$ 500 mil serão aplicados para custear os atendimentos aos autistas no CENTRIN e Jordão que também recebeu R$ 500 mil aplicará no custeio das despesas dos postos de saúde do município.

“Este ano, outros 9 municípios também já foram contemplados com pagamentos de recursos do nosso mandato. Na primeira leva foram pagos R$ 9,1 milhões distribuídos entre Acrelândia, Mâncio Lima, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Porto Acre, Feijó, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus e agora mais esse montante de quase R$ 2,5 milhões. Somando as emendas pagas só esse ano para as prefeituras investirem em saúde já são R$ 11,6 milhões liberados.” – explicou o senador.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp