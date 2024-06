Brasiléia recebe R$ 1,5 milhão em emenda do deputado Tadeu Hassem para infraestrutura

Os recursos serão primariamente aplicados em projetos de recuperação de ruas, pavimentação asfáltica e melhorias no meio-fio. Além disso, parte significativa do montante será investida nos ramais da cidade, fundamentais para a produção rural.

Em um evento marcado por celebração e gratidão, o deputado estadual Tadeu Hassem anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para a cidade de Brasileia. Este montante já está disponível na conta da prefeitura e será utilizado para melhorias na infraestrutura urbana e rural, além de atender às necessidades dos produtores rurais.

Durante a transmissão ao vivo da sede da prefeitura, o deputado expressou sua felicidade e emoção ao compartilhar a notícia com os moradores. “Eu tive um propósito na minha vida em 2022 e o povo confiou em nós. Fomos eleitos deputados estaduais e o meu propósito é trabalhar para melhorar as condições de vida do nosso povo que já é tão sofrido”, afirmou Tadeu Hassen.

A prefeita Fernanda Hassem, que também estava presente no evento, destacou a importância desta emenda, considerada uma das maiores já recebidas pelo município de um deputado estadual para a infraestrutura municipal. Segundo a prefeita, os recursos serão primariamente aplicados em projetos de recuperação de ruas, pavimentação asfáltica e melhorias no meio-fio. Além disso, parte significativa do montante será investida nos ramais da cidade, fundamentais para a produção rural.

“O nosso município completará 114 anos no próximo mês, e este recurso chega como um presente para a cidade e para todos os cidadãos de Brasileia. Após um ano difícil, marcado por enchentes terríveis, esta emenda é crucial para a recuperação e melhoria de nossa infraestrutura urbana e rural”, declarou a prefeita Fernanda Hassem.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos servidores, especialmente pelos pequenos produtores rurais que dependem de melhorias nos ramais para escoar sua produção. O deputado Tadeu Hassen enfatizou seu compromisso com a população, destacando que esta é apenas a primeira de muitas ações que pretende realizar em benefício do estado.

“A nossa primeira emenda, no valor de um milhão e meio de reais, já está disponível para a prefeitura. Isso é só o começo. Nosso papel é estar próximo da população, trazer benefícios e investimentos necessários”, ressaltou o deputado Tadeu Hassem.

Tadeu Hassen também aproveitou a oportunidade para agradecer ao governador pela liberação das emendas e destacou seu papel como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que supervisiona todo o orçamento do estado. “O governador já está liberando as emendas dos nossos parlamentares. Venho trazer esta boa notícia para Brasileia e tenho a certeza de que a prefeita Fernanda Hassem conduzirá um excelente trabalho”, concluiu deputado.

