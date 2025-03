Mutirão de saúde do governo do Acre realiza mais de 300 atendimentos e cirurgias para mulheres neste sábado

O governo do Acre realizou neste sábado, 15, um Mutirão de Saúde da Mulher para reduzir às filas de espera por cirurgias, proporcionando cuidado de saúde àquelas que aguardavam consultas e procedimentos na Rede Estadual de Saúde. Ação integra o Março Rosa, mês dedicados às mulheres.

O serviço é executado pela Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Foram ofertados mais de 300 procedimentos, como consultas ambulatoriais especializadas, cirurgias ginecológicas, cirurgias vasculares, ultrassom de mama e ultrassonografia endovaginal. Também foram realizados agendamento de mamografia e coleta de exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero (PCCU) para servidoras.

Maria de Jesus Amorim Félix, veio de Capixaba de van, disponibilizada numa parceria da prefeitura com a Sesacre com mais oito mulheres, para atendimento ginecológico. “Muito importante esse cuidado com nós mulheres. A prevenção é muito importante, vim colher material para o exame e marcar minha mamografia”, disse.

Outra paciente, Maria Queila Freire, moradora de Senador Guiomard, falou da importância da ação para a saúde feminina. “Cuidar de nós mesma é uma demonstração de amor próprio, e o Mutirão da Mulher é uma oportunidade para que as mulheres tenham acesso às consultas, realizem seus exames de rotina e mantenham os cuidados com a saúde”, finalizou.

A governadora em exercício e também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, participou do ato que aconteceu na sede da Fundhacre, em Rio Branco, acompanhada do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a presidente da Fundacre, Soron Steiner, e o deputado federal Eduardo Veloso.

“A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde, e esse mutirão propicia que as mulheres tenham acesso aos exames essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Compromisso da nossa gestão de ampliar a cobertura dos serviços de saúde da mulher no estado”, destacou Mailza.

A cerimônia contou ainda com a presença de secretárias estaduais, autoridades e funcionários.

“Nosso objetivo com esses mutirões aos finais de semana é dar celeridade e reduzir filas de espera. Elaboramos ações estratégicas para além da agenda regular na semana, oferecer mais consultas em datas específicas e em maior volume”, destacou Sóron.

O secretário de Saúde detalhou a ação. “Sabemos dos pontos que necessitam ser fortalecidos e essa é uma ação em respostas às fragilidades que existem. Nós estamos regularizando as filas, e paralelo a isso, temos mutirões ocorrendo nos municípios voltados para a saúde da mulher e outros para diminuir as demandas acumuladas”, informou.

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) apoiou com serviços psicológicos, assistência social e levando informações do combate a violência contra mulher.

Mailza percorreu as alas da Fundação, conversou com pacientes e visitou mulheres internadas que vão fazer cirurgias.

