Na BR-317, Gefron prende trio francês transportando droga

Uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira (Gefron/Acre), em ação integrada, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu, em flagrante, no final da tarde desta sexta-feira, 29, três pessoas, de nacionalidade francesa, transportando substância entorpecente, na BR-317, nas proximidades de Xapuri.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, que comandou a operação, os franceses transportavam a droga nas mochilas que carregavam nas costas.

Os detidos serão apresentados às autoridades locais para investigar o caso.

Mais informações a qualquer momento.

