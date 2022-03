Nível do Rio Juruá continua subindo em Cruzeiro do Sul e cerca de 500 pessoas ainda estão em abrigos — Foto: Bruno Vinícius/Rede Amazônica

Com chuvas nas regiões das cabeceiras, o nível do Rio Juruá continua subindo em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e se aproxima da cota de transbordo que é de 13 metros.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, o manancial mediu 12,81 metros na medição das 6h desta segunda-feira (14). São 13 centímetros a mais em 24 horas.

Com isso, cerca de 500 pessoas continuam desabrigadas e estão em abrigos montados em escolas da cidade. Pelo menos 800 famílias estão atingidas, uma vez que o rio está acima da cota de alerta.

As famílias desabrigadas só devem retornar para as casas quando o rio estiver abaixo da cota de alerta, que é de 11,80 metros.

“Subiu bastante nas últimas horas, infelizmente, e por isso, continuamos com a mesma quantidade de famílias nos abrigos. Elas só devem voltar para as casas após o rio sair do alerta e também depois que essas localidades passem por vistorias”, disse o comandante Corpo de Bombeiros no município, Josadac Cavalcante.

O rio saiu da cota de transbordo na semana passada e com isso a energia elétrica foi restabelecida nas seis localidades que estavam com o serviço comprometido para evitar acidentes por conta da alagação. Mas, no meio da semana, o manancial voltou a subir.

Com a cota atual, cerca de sete localidades estão afetadas. Entre elas:

Lagoa

Miritizal

Cruzeirinho

Várzea

Saboeiro

Olivença

Comunidade Rural Florianópolis

A cidade chegou a ter 28 mil pessoas atingidas e a prefeitura decretou situação de emergência na segunda (28). Foram nove dias com o nível acima da cota de transbordo, uma vez que o rio ultrapassou os 13 metros no dia 26 de fevereiro.

