No Acre, homem é atropelado duas vezes no mesmo dia

Francisco Herbeson da Silva, que possui doença psiquiátrica, ficou ferido após ser atropelado por duas vezes nesta sexta-feira (2). O primeiro atropelamento aconteceu no km 8 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, e o segundo atropelamento aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Francisco estava em uma área de mata no km 8 da Estrada de Porto Acre, quando tentou jogar uma pedra em um veículo, mas acabou se jogando em cima de uma caminhonete modelo S-10 de cor prata. Após o ocorrido, o condutor do veículo levou a “vítima” para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Horas depois, Francisco conseguiu fugir do hospital e já estava na Avenida Amadeo Barbosa quando acabou se jogando na frente da motocicleta conduzida por Adan Kley oliveira da Silva, 25 anos, que trafegava no sentido centro-bairro.

No impacto, Francisco e Adan foram arremessadas contra o asfalto. Francisco teve diversas escoriações pelo corpo Adan ficou gravemente ferido e teve que colocar o colar cervical e também teve várias escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestaram os primeiros socorros as vítimas que foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

