No Espaço Cultural da Calma, governo apresenta programação variada durante Semana de Conscientização sobre o Autismo

Com a aproximação do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a ser celebrado na próxima quarta-feira, 2, o Espaço Cultural da Calma, no Via Verde Shopping, com apoio da Fundação Elias Mansour (FEM) e da Universidade da Amazônia (Unama), prepara uma programação especial de 1º a 5 de abril.

A iniciativa busca promover a visibilidade de pessoas neurodivergentes e ampliar o conhecimento da população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As atividades começam com oficinas e triagem, e também esclarecimentos de dúvidas sobre a intervenção ABA, com fisioterapeuta.

A partir das 19h acontecem as palestras no auditório da Unama, no Via Verde Shopping, com a participação de Rauana Batalha Albuquerque Mendes, pós-graduada em Intervenção ABA para autismo, que ministrará a palestra “Conhecendo o Autismo pelo lado de dentro do espectro”.

Logo após, a psicóloga Carolina Pisano, psicóloga, mestre em Educação e especialista em Psicologia Clínica, abordará os desafios da maternidade atípica.

Já o professor da Universidade Federal do Acre, Reginâmio Bonifácio, discutirá os aspectos da paternidade atípica. A psicóloga e mestre em ABA, Celeste Costa, encerra o evento falando sobre os Vícios Digitais.

A semana seguirá com uma série de atividades, incluindo oficinas, exposições de livros e pinturas, além de assistência terapêutica, fonoaudiológica, neuropsicológica, terapêutica e análise comportamental.

Eloilma Lima, coordenadora do Espaço Cultural da Calma, ressalta a importância de a população acreana desenvolver consciência sobre o cuidado com essa comunidade.

“É necessário saber como lidar e interagir com eles de uma maneira afetiva. Esse é o momento para a população vir até o Espaço Cultural da Calma, para falarmos sobre conscientização. A conscientização é vida”, destacou.

Programação:

Dia 1º (terça-feira)

14h – Oficina de organização de brinquedos.

15h às 19h – Vivência com a fisioterapeuta, prancha de equilíbrio; Triagem e esclarecimento de dúvidas sobre a intervenção ABA; Pinturas; atendimento ao público da Defensoria Pública do Estado.

19h – Palestra – Os Vícios Digitais.

19h30 – Palestra – Os desafios da paternidade atípica.

20h – Palestra – Conhecendo o Autismo pelo lado de dentro do espectro.

Dia 2 (quarta-feira)

10h- Roda de conversa com o especialista: Dúvidas e acolhimento.

Dia 3 (quinta-feira)

15h às 18h – Exposição de sala de recurso multifuncional e Panfletagem.

Dia 4 (sexta-feira)

15h às 19h: Fonoaudióloga; Neuropsicóloga; Assistente Terapêutica; Psicólogo Clínico e Analista do Comportamento.

Dia 5 (sábado)

16h – Experiência Sensorial e Suas Respostas Comportamentais – No Meu Mundo.

