Secretaria de Segurança intensifica ações ostensivas e repressivas na capital

Durante todo o final de semana, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC) fez uma série de ações ostensivas e repressivas na capital, com objetivo de garantir mais segurança para a população acreana. As operações, que contaram com a colaboração da Polícia Militar (PM) e suas especializadas, Polícia Civil (PC), Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foram realizadas em pontos estratégicos da capital.

O diretor operacional da Sejusp em exercício, Assis dos Santos, acompanhou de perto toda a operação e enfatizou a importância de iniciativas como essas. “Nosso principal objetivo é trazer segurança para a população acreana. Sabemos que a presença das forças de segurança nas ruas é fundamental para inibir ações criminosas e promover um ambiente de tranquilidade para todos os cidadãos”, afirmou.

As atividades envolveram um efetivo de cerca de 180 policiais e foram intensificadas em diversas regiões da capital, além de se estenderem para o interior, ramais e comunidades isoladas. “Essa mobilização demonstra o comprometimento das forças de segurança em alcançar todas as áreas, garantindo que a proteção chegue a todos os cantos do Acre”, destacou o diretor.

O Ciopaer desempenhou um papel crucial nesta operação, realizando sobrevoos pela capital de forma integrada com as demais forças. Essa estratégia não apenas aumentou a visibilidade das ações, mas também possibilitou um monitoramento mais eficaz, permitindo uma resposta rápida a qualquer situação que pudesse ameaçar a segurança da população.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, as operações deste final de semana são uma demonstração clara do empenho da Sejusp/AC em fortalecer a segurança pública no estado. “A colaboração entre as diferentes forças de segurança é um passo importante para a construção de um ambiente mais seguro e tranquilo para todos”, concluiu.

