No interior do Acre, PM salva recém-nascido de apenas 17 dias que estava engasgado

Policiais Militares do 5° Batalhão da Polícia Militar do Acre atuaram no salvamento de um bebê recém-nascido, na noite desta segunda-feira (01), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Os militares foram informados que uma criança havia se engasgado no bairro da Gloria. A mãe da criança foi orientada a ligar para o SAMU, porém devido à necessidade do socorro imediato, os militares iniciaram a manobra de Heimlich que possibilita a desobstrução das vias aéreas.

Após o procedimento realizado, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado, juntamente com a mãe, ao hospital para demais procedimentos.

