Nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Sena Madureira Nilson Areal





Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do amigo Nilson Areal, na tarde deste domingo,14, aos 63 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

Ex-deputado estadual e ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson trilhou sua carreira política com a mais absoluta dedicação à sua cidade natal e à família. Nos ajudou na gestão, na coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) em Sena, e era conhecido por sua alegria e amor ao próximo.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa trazer consolo a sua esposa Leuda Mendes, aos filhos e netos, irmãos e sobrinhos, nesse momento de dor e sofrimento.

Gladson de Lima Camelí

Governador do Estado do Acre

