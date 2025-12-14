Um ano de comando, um símbolo de transformação e confiança pública





Por Jamisson Neri*

No dia 11 de dezembro de 2024, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) iniciou um novo capítulo de sua história com a assunção da coronel Marta Renata Freitas ao Comando-Geral da instituição. A nomeação, inédita desde a criação da instituição em 25 de maio de 1916, representou um marco institucional relevante, mas, sobretudo, abriu espaço para uma gestão que, ao longo de seu primeiro ano, passou a ser avaliada pelos resultados entregues à sociedade.

Esse reconhecimento se expressa de forma objetiva. Pesquisa realizada neste ano pelo jornal A Tribuna em parceria com o Instituto Data Control apontou a Polícia Militar do Acre como a instituição pública mais bem avaliada pela população de Rio Branco, com 64,9% de aprovação popular. O levantamento também revelou baixa rejeição, de apenas 9,1%, reforçando a confiança da sociedade no trabalho desenvolvido pela corporação e no atendimento direto ao cidadão.

Ao longo do primeiro ano de comando, a coronel Marta Renata consolidou uma gestão pautada pela modernização, inclusão e fortalecimento dos valores fundamentais da Polícia Militar, como disciplina, prevenção, proximidade com a comunidade e eficiência operacional. Sua liderança manteve o compromisso com a continuidade do planejamento estratégico institucional, incluindo metas projetadas até 2030, muitas delas construídas ainda durante a gestão anterior, da qual também participou.

Nesse período, a PMAC celebrou marcos importantes, como a comemoração dos 40 anos da inclusão feminina nas fileiras da corporação, momento de resgate histórico que dialoga com uma instituição cada vez mais alinhada aos valores da sociedade que protege, sem perder de vista sua missão constitucional.

Outro ponto relevante da gestão foi a valorização do efetivo. Em abril, 207 policiais militares foram promovidos e, em setembro, outros 223 ascenderam na carreira. As promoções representam reconhecimento profissional, fortalecimento da tropa e impacto direto na qualidade do serviço prestado à população.

Com carreira iniciada em 2005, a coronel Marta Renata construiu uma trajetória marcada pela atuação em diferentes áreas da instituição. Ao assumir o Comando-Geral, levou consigo uma visão que busca equilibrar firmeza operacional, policiamento comunitário e respeito aos direitos humanos. Sua formação acadêmica, que inclui pós-graduação e mestrado em Direitos Humanos com ênfase em Segurança Pública, pela Universidade Federal de Goiás, reforça esse compromisso com o aprimoramento institucional.

A gestão também ampliou a projeção da Polícia Militar do Acre nos cenários estadual e nacional, por meio de agendas institucionais, articulações com outras forças de segurança e representações junto a órgãos públicos, refletindo uma condução integrada e responsável da segurança pública.

Mais do que simbolizar a quebra de um paradigma histórico, o primeiro ano de comando da coronel Marta Renata se traduz em resultados concretos, entre eles o reconhecimento popular expresso em pesquisa. Um indicador que ultrapassa o debate de gênero e evidencia mérito, competência e confiança institucional.

Sob sua liderança, a Polícia Militar do Acre tem reafirmado sua missão constitucional de preservar a ordem pública e proteger a sociedade acreana, fortalecendo valores como lealdade, profissionalismo e compromisso com o cidadão.

*Jamisson Neri é tenente-coronel da PMAC, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e exerce a função de corregedor-geral da instituição

