Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre a recaptura de um detento em Cruzeiro do Sul

mar 2, 2026


O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura de Anderson Galvão da Silva, que fugiu neste domingo, 1º, da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul.

O detento foi recapturado durante a operação de buscas realizada pela Polícia Penal e demais forças de segurança.

Seguem foragidos:

1. Tiago Gomes da Silva
2. Messias Cavalcante Pedrosa
3. Taisson Gomes de Souza
4. Bruno do Nascimento Monteiro
5. Antônio da Silva e Silva

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.

Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen

The post Nota pública sobre a recaptura de um detento em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Nota pública sobre a fuga de seis detentos em Cruzeiro do Sul

mar 1, 2026
Acre

Pré-Enem Legal inicia nova temporada de aulões com 18 sábados letivos dedicados à preparação para o exame

mar 1, 2026
Acre

Em sessão solene na Aleac, Bope celebra 30 anos de história no Acre

fev 28, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Nota pública sobre a recaptura de um detento em Cruzeiro do Sul

02/03/2026 Frankly
Acre

Nota pública sobre a fuga de seis detentos em Cruzeiro do Sul

01/03/2026 Frankly
Policial

Qualivida da Polícia Civil realiza primeiro atendimento psicológico itinerante e leva cuidado a policiais civis de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

01/03/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia faz segunda de entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a educação infantil

01/03/2026 Frankly