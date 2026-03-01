Nota pública sobre a fuga de seis detentos em Cruzeiro do Sul





O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que foi identificada a fuga de seis presos da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul, por volta de 13h30 neste domingo, 1º.

Estão foragidos:

1. Tiago Gomes da Silva;

2. Messias Cavalcante Pedrosa;

3. Taisson Gomes de Souza;

4. Bruno do Nascimento Monteiro;

5. Antônio da Silva e Silva;

6. Anderson Galvão da Silva.

De imediato, iniciou-se a operação de recaptura. A Polícia Penal, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), bem como as demais forças de segurança do Estado, estão empregando todos os esforços para recapturar os foragidos.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

