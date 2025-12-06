



O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário.

A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre.

Governo do Acre

The post Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...