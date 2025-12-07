Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó





Diversas escolas do campo da rede estadual de ensino têm passado por melhorias significativas em sua infraestrutura, com o objetivo de garantir ambientes mais adequados e acolhedores para os estudantes da zona rural. Em Feijó, a Escola do Campo Dom Pedro I, localizada na BR-364, km 57, no trecho entre Feijó e Manoel Urbano, é um dos exemplos recentes de investimento e manutenção.

A instituição atende aproximadamente 190 alunos, sendo 122 do ensino fundamental (anos iniciais) e 68 do ensino médio, e passou por uma ampla manutenção predial. O prédio recebeu nova pintura e teve sua estrutura revitalizada. Os serviços incluíram, além da renovação geral, a construção de uma cozinha e de um refeitório, espaços essenciais para o bem-estar dos estudantes.

Antes das intervenções, a realidade era bem diferente: as crianças faziam suas refeições no corredor, expostas à poeira da estrada e sem mesas adequadas. A nova infraestrutura representa um avanço importante não apenas na qualidade do ambiente escolar, mas também nas condições de trabalho da equipe da cozinha, que antes atuava em um espaço improvisado e inadequado.

De acordo com o coordenador de Ensino da Escola Dom Pedro I, Efraim dos Santos Gomes, as mudanças já se refletem diretamente no cotidiano da comunidade escolar.

“A reforma trouxe melhorias significativas. A cozinha e o refeitório garantem às crianças um espaço digno, com mesas e bancos. Agora, contam com um ambiente adequado, o que faz toda a diferença”, avalia.

As obras também atenderam a recomendações da Vigilância Sanitária e do Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE), reforçando o compromisso com a segurança alimentar e a qualidade dos serviços oferecidos.

A coordenadora-geral da Representação da SEE em Feijó, Marines Dantas, também ressalta a importância das melhorias: “A ampliação da cozinha e do refeitório representou um grande avanço. A escola serve o Prato Extra e hoje conta com um espaço que garante aos estudantes realizar suas refeições com zelo, cuidado e responsabilidade”.

Os estudantes atendidos pela escola residem na própria região. A área de abrangência é extensa: uma das rotas percorre 17 km, do km 57 ao 43; outra cobre 46 km em direção ao município de Manoel Urbano.

“A maioria dos nossos alunos reside nessas localidades. É uma área grande, e oferecer uma estrutura adequada é fundamental para garantir um ensino de qualidade”, destaca o coordenador Efraim Gomes.

















































