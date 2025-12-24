Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre morte de detento em Rio Branco

dez 24, 2025


O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Raimundo de Lima Andrade, de 44 anos, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 24.

Raimundo era preso da Unidade de Recolhimento Provisório, se tratava de uma tuberculose, tinha comorbidades e estava internado na Upa da sobral, mas não resistiu e veio a óbito.

O Setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.

Que a família de Raimundo seja confortada neste momento de tristeza e dor.

Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen

