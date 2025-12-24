Vice-governadora Mailza inaugura Cozinha Solidária Marielle Franco e reforça compromisso com segurança alimentar





A vice-governadora Mailza Assis inaugurou, nesta terça-feira, 23, a Cozinha Solidária Marielle Franco, no bairro Habitasa, em Rio Branco. A iniciativa integra a Ação Pop Rua e a Ação Especial de Natal, fortalecendo as políticas públicas de segurança alimentar e assistência social voltadas à população em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social.

Durante a solenidade, Mailza destacou a importância da ação. “Hoje estamos firmando um pacto com a vida, com a dignidade e com o cuidado. A Cozinha Solidária nasce como um símbolo concreto de esperança para quem mais precisa, especialmente para a população em situação de rua”, afirmou.

A iniciativa é resultado de uma ampla articulação interinstitucional envolvendo a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a Cozinha Solidária Marielle Franco, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a Superintendência do Patrimônio da União, Casa Terapêutica Vida Plena e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Segundo a vice-governadora, a Cozinha Solidária passa a funcionar como um equipamento estruturante da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. “Fortalece, de forma permanente, a garantia do direito humano à alimentação adequada, transformando um imóvel público em um instrumento real de proteção social e combate à fome”, ressaltou.

O papel da SPU foi fundamental na cessão do imóvel conhecido como Casa do Habitasa. “É a realização de um sonho, fizemos várias reuniões à procura de um lugar propício. Essa cozinha tem a união de vários atores e hoje estamos concretizando esse sonho. Esse imóvel estava parado há anos e cedemos para um fim importante, que é garantir alimento a quem precisa. Encerramos o ano com muita gratidão, com todos os eventos e entregas, o estado é um grande parceiro e em 2026 teremos novos desafios”, afirmou o superintendente da SPU, Thiago Mourão.

Também estavam presentes o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura (Seagri) e presidente da Câmara Intersetorial Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Edvan Azevedo, o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Ronaldo Teles, e o deputado federal Eduardo Veloso.

Acolhimento

Joyce Vieira, coordenadora-geral da Cozinha Solidária Marielle Franco, falou sobre a importância de se ter um espaço específico para o preparo dos alimentos.

“Agradeço todo o nosso corpo de voluntários. Quero começar agradecendo à nossa vice-governadora, assim como o Thiago da SPU. Essa é uma entrega muito importante, porque espaços como esse são fundamentais para que políticas com foco na segurança alimentar funcionem. Essa entrega é muito importante, porque a alimentação vai chegar lá na ponta, para quem mais precisa”, disse.

Cada refeição preparada no local carrega um significado que vai além do alimento, carrega respeito, cuidado e o reconhecimento da dignidade humana. Wenderson James, é pedreiro e pai de três filhos. Ele mora na Comunidade do Mutambo, para onde as refeições vão ser distribuídas com o suporte do carro cedido pela SEASDH.

“Sou representante da Comunidade Mutambo e foi maravilhoso trazer para a nossa ocupação esse serviço. É gratidão que a gente tem, né? Deus dá força todo dia para a gente vir fazer as comidas, ajudar, porque muita gente, às vezes, não tem um café, um almoço. É de coração, quando a gente distribui e vê o pessoal satisfeito é o que mais agrada. Esse projeto foi uma ação maravilhosa na nossa comunidade. Quem a gente não conseguia ver feliz, hoje em dia a gente vê sorrir”, afirmou.

A estrutura da política pública também foi fortalecida com a disponibilização de um veículo para uso institucional da Cozinha Solidária, viabilizado pela SEASDH. De acordo com a vice-governadora, o veículo dará mais agilidade ao transporte de insumos, alimentos, equipes e ao apoio às ações em campo, garantindo maior eficiência, regularidade e dignidade no atendimento à população em situação de rua.



































