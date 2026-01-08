Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita





Uma das obras mais importantes para a mobilidade de Rio Branco recebeu a visita do governador do Acre, Gladson Camelí, na tarde desta quarta-feira, 7. Ao lado do secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, ele acompanhou o ritmo intenso dos trabalhos no Complexo Viário da Avenida Ceará, que inclui o viaduto, parte da primeira etapa prevista para ser entregue em março.

Entre o fim do ano e os primeiros dias de janeiro, equipes atuaram em todos os turnos, inclusive de madrugada. Os serviços ocorreram mesmo diante de condições adversas, como sol forte e chuva, garantindo a qualidade e a segurança da estrutura.

“Esta é uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do Acre. O que vemos aqui é fruto de um grande trabalho em equipe, que tem se dedicado dia e noite para aplicar da melhor forma todos os recursos disponíveis. Cada etapa concluída representa avanço na infraestrutura e também geração de emprego e renda para nossa população”, disse o governador ao confirmar que a entrega da primeira etapa deve ocorrer ainda em março.

Além de acompanhar de perto o andamento dos serviços, ele debateu pontos fundamentais para garantir que as próximas fases sejam executadas com qualidade e dentro do prazo.

“Seguiremos firmes, com transparência e compromisso, para entregar uma obra que vai transformar a vida dos acreanos.”

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e o restante como contrapartida do Estado.

“A visita do governador Gladson Camelí é muito importante, porque ele participa ativamente das discussões sobre a conclusão da primeira etapa desta obra. Já definimos, em conjunto com ele, que a entrega da primeira fase ocorrerá em março, permitindo o tráfego sobre o viaduto. Estamos avaliando também a possibilidade de liberar algumas das alças nesse período”, destaca o secretário Ítalo Lopes, lembrando que qualquer liberação já contribui para desafogar o trânsito na região central e representa uma melhoria significativa para a população.

Recentemente, registrou-se um marco importante: entre os dias 27 e 31 de dezembro foi feita a concretagem do viaduto da Avenida Ceará. Foram mais de 100 caminhões e cerca de 700 metros cúbicos de concreto utilizados na obra, em jornadas intensas de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, sob sol e chuva.

“Foi um esforço coletivo que contou com o reconhecimento do governador, valorizando o trabalho dos profissionais que são fundamentais para o desenvolvimento do Acre”, completou.

Essa obra não envolve apenas o viaduto, mas também quatro alças e a ampliação da faixa até a quarta ponte. Todo esse conjunto está previsto para ser concluído em 2026, segundo o secretário. Nesta primeira fase, entregaremos o viaduto e retomaremos o tráfego completo pela Avenida Getúlio Vargas.

“Os desafios são muitos. Trabalhamos com equipamentos que não estão disponíveis no estado, enfrentamos um regime de chuvas severo e lidamos com a escassez de mão de obra qualificada, já que o mercado está bastante aquecido. Hoje, são cerca de 60 profissionais na usina de concreto. Somando esta obra com a da maternidade, já contabilizamos mais de 200 empregos diretos e indiretos.”

