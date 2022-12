OPERAÇÃO HÓRUS – Porte ilegal de arma de fogo

COE-BOPE-PMAC / GFRON-SEJUSP / CGFRON-GUARDIÕES DA FRONTEIRA/DIOP/SEOPI/MJSP.

Histórico:

Informamos que durante a realização da durante Operação Hórus – Programa Guardiões da Fronteira, a Companhia de Operações Especiais – COE/BOPE, em operação integrada com o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, realizavam abordagens no trevo de Senador Guiomard, quando foi pedido para que o condutor do veículo voyage, cor branca e placa NAE-8818, que deslocava-se no sentido Rio Branco/Plácido de Castro, parasse para ser feito uma averiguação; Que durante a abordagem, ao solicitar que os ocupantes saíssem do veículo, foi identificado que um dos ocupantes tinha um volume na cintura; Que ao realizarmos a busca pessoal localizamos uma a arma de fogo, com carregador municiado e outro carregador no bolso, em ato continuo, foi dado voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo ao conduzido. O conduzido relatou que o motivo da viagem a Rio Branco seria para buscar a referida arma e entrega-la em Plácido de Castro, e que receberia o valor de R$ 2. 000, 00. Ressaltamos que houve a utilização de algemas durante a condução, assegurando a integridade física do conduzido e equipe policial. O autor foi entregue na delegacia de Senador Guiomard com sua integridade física preservada.

Apreensão:

✓ 01 PISTOLA WALTER modelo P22 no calibre .22 = R$ 8.900,00

✓ 16 (DEZESEIS) MUNIÇÕES CALIBRE .22 = R$ 110,00

✓ DINHEIRO EM ESPECIE = R$ 75,00

Prejuízo ao Crime:

R$ 9.085,00

Recursos envolvidos na Ocorrência:

01 VTR BOPE/HORUS

01 VTR GEFRON/SEJUSP

