Operação Paititi apreende 100 comprimidos de ecstasy com destino a região do Alto Acre

Por Alexandre Lima

Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gefron, Polícia Federal apreenderam 100 comprimidos de ecstasy na capital do Acre.

A droga estava oculta numa encomenda que vinha do Sudeste e tinha o Alto Acre como destino, mas foi interceptado pelas autoridades.

O monitoramento acompanhou toda a fronteira do Alto Acre durante a operação. A interceptação foi fruto da troca de informações entre às autoridades brasileiras.

A droga sintética foi encaminhada à Polícia Federal para prosseguimento das investigações.

A apreensão ocorreu no âmbito da operação PAITITI, operação binacional da Aduana do Brasil e a Aduana do Peru.

