Parceria entre Segurança e Saúde proporciona voo emocionante a jovem que luta contra o câncer

“Um sentimento quase indescritível de realização. Caiu a ficha de que eu consegui chegar aqui e realizar o meu sonho”, foi assim que o jovem Tiago Castro, de 17 anos, descreveu a emoção de sobrevoar a capital de helicóptero.

Meigo, carismático e dono de um sorriso radiante, o adolescente é um verdadeiro guerreiro, tem enfrentado uma dura batalha contra o câncer há quase um ano. Nascido em Cruzeiro do Sul e atualmente morando em Rio Branco, devido ao tratamento, sempre teve sonhos grandiosos.

O sonho que agora se tornou uma realidade, começou muito cedo, quando Thiago desejou alistar-se ao Exército Brasileiro e se tornar paraquedista para sentir a adrenalina de voar de helicóptero antes de saltar de paraquedas.

Em junho de 2024, surgiu um desafio inesperado: o diagnóstico de um câncer no fêmur direito, com agravamento da doença, a perna dele precisou ser amputada até a altura da coxa.

Diante de tantas mudanças, Tiago acabou deixando o sonho de voar adormecido. “Até então, eu estava tentando esquecer esse sonho”, declarou.

Entre as nuvens e os sonhos

Neste período de tratamento o caminho de Thiago se cruzou com o de Norma Calisto, enfermeira pediátrica da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), a quem o jovem chama carinhosamente de “Tia”, ela foi quem encaminhou o pedido do voo, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“Essa união entre a Secretaria de Saúde e a Segurança Pública, para tornar possível esse voo, nos renova. É gratificante, confortante. Nos dá força para continuar”, afirmou emocionada.

O sonho, então, renasceu no coração de Thiago e na última terça-feira, 4, o adolescente pôde admirar a capital lá do alto. “Tia Norma perguntou se eu tinha algum desejo. Respondi que sim, que queria andar de helicóptero”, contou ele.

“Esse momento significa muito, não apenas para o Tiago, nos toca profundamente, como equipe”, disse Norma.

Quem viveu toda a emoção ao lado do jovem foi a mãe, Maria Laíria. “Desde ontem já estávamos vivendo esse sonho, porque nem esperávamos que aconteceria, ainda mais tão rápido. O mês de fevereiro foi muito difícil, passamos a maior parte do tempo no hospital devido à piora do Tiago. Hoje, para nós, é um sonho realizado que, sozinhos, não conseguiríamos tornar possível. Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram e demonstraram que não estamos sozinhos nessa luta contra o câncer”, relatou com lágrimas.

Um voo especial também para a equipe de pilotos.

“A Sejusp, por meio do Ciopaer, pôde proporcionar a realização desse sonho do Tiago, isso nos faz refletir que a missão do Centro Integrado de Operações Aéreas vai além de resgates aeromédicos, policiamento, fiscalização ambiental e outras demandas. A concretização do sonho de um jovem, que entre tantos desafios que vem enfrentando a cada dia, nos ensina que a fé, o amor, a força e a perseverança são combustível para que possamos, em cada missão, fazer o nosso melhor, servindo o nosso estado do Acre”, declarou o coordenador do Ciopaer, Sérgio Albuquerque.

Naquela manhã, onde as nuvens abriram espaço para a realização de um desejo tão especial, Tiago não apenas voou, ele provou que sonhos não são esquecidos, apenas esperam o momento certo para decolar. Nos céus do Acre, por alguns instantes, ele foi exatamente quem sempre quis ser: livre, forte e cheio de vida.

