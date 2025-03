Detran promove palestras para funcionários do setor privado sobre direção segura e prevenção de acidentes

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) realiza, durante todo o ano, uma série de palestras voltadas para funcionários do setor privado com o objetivo de reforçar práticas de direção segura, defensiva e a prevenção de acidentes e infrações no trânsito. Nesta quinta-feira, 6, as atividades que abordam a importância do cumprimento das normas de trânsito, e sobretudo o respeito à vida, foram para colaboradores de uma indústria de biscoitos na capital acreana.

As palestras destacam a necessidade de os motoristas estarem sempre atentos às condições da via, ao comportamento de outros condutores e às situações de risco que podem surgir durante o trajeto. A iniciativa busca reduzir os índices de acidentes no estado, que ainda registra números preocupantes.

Dados atualizados do órgão apontam que os principais problemas relacionados aos acidentes de trânsito no Acre incluem o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a falta de atenção ao volante, especialmente usando celular enquanto se dirige.

“Nosso trabalho de conscientização está em ações pontuais, como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, mas também no trabalho que executamos no dia a dia, nas escolas e empresas. Orientamos nossos futuros condutores e aqueles que, no presente, vivem o movimento nas ruas. Atitudes conscientes no trânsito devem partir de todos, sejam condutores ou pedestres”, lembrou a presidente do Detran, Taynara Martins.

Outro ponto destacado durante a palestra aos trabalhadores diz respeito aos custos, de aproximadamente R$ 56 bilhões, causados pelos acidentes todos os anos em todo o país, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

Para o operador de máquina Auricélio Marques, que participou da palestra, a iniciativa é fundamental para mudar a realidade do trânsito no estado. “Aprendi muito sobre como evitar situações de risco e a importância de dirigir com calma e atenção. Isso vai fazer diferença no meu dia a dia. Às vezes a gente acha que o trânsito é só nosso, mas não é. O trânsito é a vida, né?”, disse.

