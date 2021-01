Parcerias – Secretarias de Educação de Epitaciolândia e Brasiléia firmam acordo de cooperação

A Secretária de Educação de Epitaciolândia Eunice Maia Gondim acompanhada do Vice Prefeito Professor Soares e o Coordenador Cleisson Gomes Coordenador do PAR se reuniu com a Secretária de Educação de Brasiléia Francisca Oliveira para firmar parcerias a fim de fortalecer os laços entre os dois municípios.

Na reunião ficou acertado que continua as parcerias entre as duas municipalidades com as permutas, formações continuadas dentre outras.

Para o Vice Prefeito Professor Soares essas parcerias são relevantes pois aprimora qualidade dos serviços prestados na educação e facilita as gestões na hora de buscar por cursos de formações para professores e técnicos dos dois municípios. Pontuou Soares.

