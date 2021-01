Prefeito reúne forças de segurança para planejar ações de combate à Covid-19

prefeito propôs uma ação conjunta para orientar os moradores da cidade sobre o Decreto Estadual e situação que a regional vive, regredindo para faixa vermelha.

Ficou decido a realização de uma força tarefa para, neste primeiro momento, orientar comerciantes e populares sobre as medidas obrigatórias que todos estão sujeitos.

“Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para evitar um colapso igual o que estamos assistindo no Amazonas e em Rondônia. Já decretamos o endurecimento de medidas de isolamento, montamos uma barreira sanitária no porto do Rio Acre e estamos acompanhando todas as medidas do Governo do Acre. Agora vamos iniciar esse trabalho educativo, mas se necessário medidas mais duras devem ser tomadas com aqueles que insistirem contra às leis em vigor”, explicou o prefeito.

Desde a última segunda-feira, 25, o governador Gladson Cameli decretou o toque de recolher das 22hrs às 06hrs e algumas medidas sanitárias para evitar o colapso total do sistema de saúde do estado. Nesta terça-feira (26), Gladson solicitou do Governo Federal o fechamento das fronteiras do Acre com os vizinhos Peru e Bolívia.

