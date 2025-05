Partido Novo inaugura diretório municipal em Capixaba com presença de lideranças políticas

ASSESSORIA

O município de Capixaba, no interior do Acre, recebeu nesta sexta-feira (16) a inauguração oficial do diretório municipal do Partido Novo. A solenidade reuniu autoridades e dezenas de apoiadores, marcando mais um passo na expansão da legenda no estado. Estiveram presentes autoridades locais como o deputado estadual e líder do Novo no Assembleia Legislativa do Acre, Emerson Jarude, o presidente da executiva estadual, Wille Viana e vice-prefeito de Capixaba, Amilton Costa.

Capixaba é o segundo município acreano a contar com uma estrutura oficial do partido, que chegou ao estado há pouco mais de um ano e meio, com a instalação do diretório em Rio Branco.

Durante sua fala, o deputado Emerson Jarude destacou os desafios enfrentados pela população e afirmou que o Partido Novo tem como missão oferecer uma alternativa séria, ética e comprometida com o futuro do Acre.

“O que mais tenho escutado é a vontade das pessoas de deixar o nosso estado. Isso me entristece, porque sei do potencial do Acre. O problema está na má gestão e na corrupção. Quando falta remédio ou médico, é porque desviaram recursos. O Partido Novo veio para combater isso, com coragem, preparo e honestidade”, afirmou Jarude.

O parlamentar também agradeceu ao novo presidente do diretório municipal, Fernando Silva, e à Leidiane Dornalas, que assume o núcleo Mulheres pelo Novo e já foi vereadora em Capixaba.

“A Leidiane tinha todos os motivos para desistir de lutar por Capixaba, mas foi até Rio Branco pedir apoio e mostrou uma resiliência incrível. É por causa de pessoas como ela e o Fernando que podemos sonhar com dias melhores”, completou.

O presidente estadual do Partido Novo, Wille Viana, relembrou o início das articulações para a chegada do partido ao município:

“Me lembro bem, Fernando e Leidiane, há dois ou três meses, quando fui procurado por vocês para trazer o Novo para Capixaba. Vim de Rio Branco até aqui e, na casa de vocês, entre um cafezinho e muitas conversas, disse que faríamos o possível para tornar isso realidade. E hoje, estamos aqui para comemorar”, contou.

Wille reforçou os valores do partido e agradeceu o empenho do deputado Jarude no processo de expansão da legenda:

“Desejo muita coragem para fazer o que precisa ser feito e muita honestidade para fazer do jeito certo. Isso é o Novo. E deixo aqui meu agradecimento especial ao deputado Emerson Jarude, que não tem medido esforços para expandir o partido no nosso estado. Obrigado também ao vice-prefeito Amilton pela presença e apoio”, concluiu.

O novo presidente do diretório municipal, Fernando Silva, afirmou que a chegada do Partido Novo representa um passo decisivo para a renovação política em Capixaba:

“Estamos aqui para renovar com princípios, responsabilidade, liberdade e compromisso com uma gestão eficiente. O nosso objetivo é construir uma cidade melhor, com mais oportunidades para todos. Agradeço pela confiança e me sinto honrado por representar um partido tão sério”, declarou.

Leidiane Dornelas, empossada como presidente do núcleo Mulheres pelo Novo, também reafirmou seu compromisso com os ideais do partido:

“O Partido Novo é mais do que uma sigla, é um movimento que acredita na transformação da sociedade. Defendemos liberdade, honestidade, transparência e responsabilidade. Nosso diretório está de portas abertas para acolher jovens, mulheres, homens, servidores, mães e pais de família que desejam fazer a diferença”, afirmou.