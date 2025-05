Tarauacá recebe mutirão de saúde para pessoas com TEA custeado com emenda do senador Alan Rick

Neste sábado, 17, o senador Alan Rick acompanhou a realização do Tarauacá Mais Saúde, um mutirão de atendimentos médicos especializados para pessoas com TEA, realizado com parte da emenda de R$ 3 milhões que o senador destinou para a prefeitura investir em saúde.

O prefeito Rodrigo Damasceno agradeceu o apoio. “Meu muito obrigado ao senador Alan Rick pela atenção com a nossa Tarauacá. Ontem recebemos uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, além de uma retroescavadeira e agora estamos realizando o Tarauacá Mais Saúde, com esses atendimentos tão importantes para nossas crianças com diagnóstico ou suspeita de autismo”, disse.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental I José Augusto de Araújo ficou lotada de pessoas em busca dos atendimentos. Foram disponibilizados: terapia ocupacional, assistência terapêutica, Neuropsicologia, Fisioterapia, Assistência Social, Neuropediatria, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Nutrição e Psicologia.

A dona Jaikilene, mãe do Lucas disse que não teria condições de levar o filho para a consulta com a Neuropsicóloga na capital Rio Branco.

“Eu gostaria de agradecer esse atendimento que estão fazendo, porque é muito difícil para a gente que mora aqui em Tarauacá ter condições de dinheiro pra estar indo fazer o tratamento em Rio Branco. O meu filho está precisando de atendimento com a neuro e chegando até a gente aqui facilita muito. A gente estava esperando por esse atendimento há muito tempo”, explicou.

“Estou muito feliz de poder estar aqui hoje entregando esse atendimento, nessa parceria com a prefeitura, trazendo atendimento qualificado com profissionais, com equipe humanizada. Sempre trabalhei para melhorar o acesso a saúde no nosso estado e estamos avançando com o atendimento das nossas crianças e adolescentes sendo realizados nos municípios, mais perto de quem precisa. Então quero deixar aqui um abraço, o meu carinho a todos os profissionais e servidores envolvidos nessa realização”, colocou o senador.

O senador destacou ainda outras ações de seu mandato no município. Ontem celebramos a entrega de três lindas máquinas novinhas, para melhorar as condições das ruas, dos ramais, abrir açude, já trouxe o material esportivo pra escolinha do Nato e ainda teremos a construção de uma linda quadra, a construção do parque ali do Copacabana, o campo de grama sintética coberto pra criançada jogar bola e vamos trazer a Escolinha do Léo Moura pra cá, pra criança entre cinco e 17 anos jogar bola, teremos outras ações de saúde, obras de infraestrutura urbana e muito mais”