Petecão acata sugestões propostas pela Regional Tarauacá/Envira para seu Plano de Governo

O pré-candidato ao governo do Estado do Acre, Sérgio Petecão, segue discutindo o seu plano de governo com a sociedade. Além da plataforma na internet, criada para receber sugestões de toda população, Petecão está percorrendo todas as regionais do estado para receber contribuições de diversos setores.

Na última semana, a caravana de Petecão discutiu as propostas na Regional Tarauacá/Envira. Após avaliação da equipe econômica ,que coordena o Plano de Governo, Petecão se comprometeu com as principais sugestões da localidade. A criação de um hospital regional, que atenderá Tarauacá, Feijó e Jordão, está entre elas.

As reivindicações apontadas estão na área de saúde, educação e produção rural, são elas:

1- Construção do Hospital Regional;

2- Regularização fundiária;

3- Apoio aos produtores com assistência técnica, transporte e garantia de compra da produção por meio da Agricultura Familiar;

4- Núcleo da Ufac com cursos regulares que atendam a necessidade da regional, em parceria com o governo federal.

Para Petecão é importante ouvir as necessidades dos moradores de cada região. “Às vezes, eu acho que a melhor proposta seria construir uma ponte, mas eles estão precisando de um hospital regional. Por isso, nossa caravana vai passar em todas as regionais, conversando com as pessoas. Não queremos nada mirabolante, a intenção é executar o que as pessoas realmente precisam”, explicou o pré-candidato ao governo.

