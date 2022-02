Petecão comemora início das operações do navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro no Acre

O senador Sérgio Petecão tem um motivo especial para comemorar a chegada do navio Doutor Montenegro ao Acre, que presta assistência hospitalar por meio da Marinha do Brasil. O parlamentar destina recursos todos os anos para custear parte dos atendimentos oferecidos à população.

Petecão destacou a importância da operação para as comunidades mais afastadas, localidades em que a saúde é ainda mais precária. Além disso, o senador lamentou a ausência do poder público. “Faço questão de destinar recursos anualmente por entender que a Marinha cumpre um papel social fantástico. A assistência hospitalar que eles proporcionam serve para atender as necessidades de comunidades isoladas,m esquecidas pelo governo”, declarou.

Na ação, que iniciou em janeiro e segue até maio, serão atendidas comunidades isoladas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, localizadas às margens do Rio Juruá. Serão oferecidas consultas médicas e odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, cirurgias de pequeno porte, pré-natal, exames de mamografia e raio-x, palestras educativas e distribuição de medicamentos.

A tripulação do navio é composta por 86 militares. A equipe de saúde dispõe de seis médicos de várias especialidades, cinco dentistas, dois farmacêuticos, uma enfermeira e técnicos de enfermagem.

