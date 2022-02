Mara Rocha destina 1mi para Santa Rosa do Purus

A busca por recursos para garantir infraestrutura e equipamentos para as Prefeituras do Acre é uma marca do mandato da Deputada Mara Rocha.

Além das Emendas Individuais ao Orçamento, a parlamentar tem buscado recursos extra-orçamentários de forma a atender a todos os municípios do Estado. Prova disso é a destinação de R$ 1 Milhão para a Prefeitura de Santa Rosa.

Os recursos foram conseguidos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a parlamentar conseguiu inserir o município em programa aberto para essa finalidade.

“Sempre busco recursos que permitam às Prefeituras melhorarem a infraestrutura e desenvolvimento, garantindo melhor qualidade de vida à população. O dinheiro investido diretamente nas cidades gera emprego e renda para a população. Como as emendas são limitadas, tenho buscando os ministérios, identificado programas que se adequam às necessidades dos nossos municípios e tenho conseguido contemplá-los”, informou Mara Rocha.

“Quero agradecer a deputada Mara Rocha por nos trazer esses recursos. A Pavimentação de Ruas é um sonho da nossa população que, além de melhorar o tráfego de veículos, garantirá mais qualidade de vida à comunidade, mais segurança aos pedestres, e permitirá o crescimento e desenvolvimento ordenado da cidade e incrementará o aspecto urbanístico da cidade. A pavimentação atenderá a várias ruas de Santa Rosa”, disse o Prefeito Tamir de Sá.

