Petecão comemora pagamento do piso salarial de agentes de saúde e endemias, que ajudou a aprovar no Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD) participou, nesta terça-feira, 7, do evento em que a Prefeitura de Rio Branco anunciou a antecipação do pagamento do piso salarial dos agentes de saúde e de endemias, que ajudou a aprovar no Senado Federal, no mês passado.

A Emenda Constitucional (EC) 120/2022 foi sancionada pelo presidente da República e aguarda publicação da portaria no Ministério da Saúde para que os municípios iniciem o cumprimento da medida. Além disso, a emenda determina que a União faça repasse aos municípios para custear os vencimentos. Antes do repasse, o prefeito da capital garantiu o pagamento aos trabalhadores.

Petecão relembrou o trabalho em torno da aprovação da emenda constitucional e comemorou o resultado. “Essa é uma luta antiga que conseguimos aprovar lá em Brasilia. A classe se mobilizou e nós encampamos essa luta. O prefeito Bocalom teve a sensibilidade de antecipar o pagamento, é um gesto nobre da parte do prefeito. Não fizemos nenhum favor, essa é a nossa obrigação. Hoje, estamos corrigindo uma injustiça que era feita com esses trabalhadores”, explicou.

Os trabalhadores das duas categorias lotaram a entrada da prefeitura de Rio Branco para ouvir o anúncio. Paulo é agente de saúde e agradeceu o esforço do senador Petecão na aprovação. “Hoje é um dia de muita gratidão. O senador Petecão nos ajudou muito nessa articulação lá em Brasília para que a EC fosse aprovada. Aqui no município, também tivemos o apoio da secretaria municipal de Saúde e do prefeito Bocalom, além dos sindicatos que uniram forças para que esse momento pudesse ser consolidado”, enfatizou.

