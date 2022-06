Federação Brasil da Esperança faz primeira reunião dos partidos de esquerda no Acre

Os partidos que compõem a Federação Brasil Esperança (PT, P C do B e PV) realizaram a primeira reunião da aliança no Acre nesta quarta-feira, 8.

O encontro debateu estratégias políticas para o processo eleitoral de 2022, entre elas, alianças, candidaturas, convenções e definiu calendário de reuniões desse fórum.

A federação referendou a decisão tomada no Congresso Estadual do PT de que irá apresentar a candidatura majoritária de Jorge Viana, nesse momento para concorrer ao senado da República, além disso, a aliança está construindo uma chapa com o propósito de conquistar duas vagas de deputado federal e quatro ou cinco vagas de deputado estadual.

O encontro definiu também que vai iniciar diálogo com o PSB visando a composição da chapa majoritária e procurar partidos que tenham compromisso com as candidaturas de Lula e Alckmin para a presidência da República.

“A federação tem claro a necessidade de derrotar a política do atraso representada por Bolsonaro e Gladson e construir um ambiente político que traga a prosperidade para o nosso povo”, disse Manoel Lima, presidente do PT.

Participaram o presidente Regional do PT, Manoel Lima, o presidente do P C do B, Eduardo Farias, a presidente do PV, Shirlei Torres, os deputados estaduais Daniel Zen e Edvaldo Magalhães, e ainda os ex-secretários Cláudio Ezequiel, Carioca Nepomuceno, Márcio Batista, André Kamai, entre outras lideranças.

