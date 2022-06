Petecão garante maquinários agrícolas e rampas de acesso para municípios do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (22), o empenho de verba no valor de mais de R$ 2 milhões, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), beneficiando os municípios de Mâncio Lima, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus e Tarauacá. A verba será utilizada para a aquisição de maquinários agrícolas, dentre eles tratores de pneus e retroescavadeira.

Os equipamentos contribuirão diretamente com a agricultura local, beneficiando o pequeno e médio produtor. “Sabemos que alguns municípios passam por dificuldades para dar suporte aos pequenos e médios produtores e, por esta razão, é importante garantirmos recursos para melhorar a estrutura e promover o desenvolvimento local”, disse Petecão.

Rampas de acesso em Feijó e Santa Rosa do Purus

De acordo com o senador, nos próximos dias será empenhado ainda o valor de R$ 1.152.697,00 para a construção da rampa de acesso ao Rio Juruparí, em Feijó e, R$ 674.903,00 para construção de rampa de acesso em Santa Rosa do Purus. Petecão já havia viabilizado a construção de outras duas rampas, sendo elas em Marechal Thaumaturgo, onde já foi concluída e outra em Manoel Urbano, o projeto já está em fase final de aprovação para brevemente ser licitado pela prefeitura.

“Muita gente não tem noção da importância dessas rampas. Atualmente, as mercadorias que chegam aos municípios têm que ser levadas a pé, da beira do rio até o topo do barranco. As condições são cruéis, além de elevar o custo do produto. Quando concluirmos essas três rampas (Feijó, Santa Rosa e Manoel Urbano) será possível descer com os veículos na margem do rio para a carga e descarga de produtos”, afirmou o senador.

