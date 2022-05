Petecão repudia governo do Estado por retirar máquinas de prefeituras que manifestaram apoio a outros candidatos ao governo

O senador Sérgio Petecão emitiu nota de repúdio contra o governo do Estado do Acre pela retirada de maquinários agrícolas de prefeituras que declararam apoio a outros pré-candidatos ao executivo estadual. Diversos jornais estão denunciando a situação.

“Várias destas máquinas agrícolas, que hoje compõe uma vasta frota do Estado, foram viabilizadas por emenda de bancada e apoiadas por senadores e deputados federais acreanos. Sendo assim, os maquinários foram adquiridos com dinheiro público e fazem parte de um projeto de aquecimento e incentivo da atividade agrícola do estado. Sabemos que muitas famílias dependem da atividade agrícola para se manterem. Retirar as máquinas das mãos do agricultor é uma crueldade sem tamanho”, diz um trecho da nota.

Petecão lamentou a atitude de Gladson Cameli e se solidarizou com os pequenos produtores que estão sendo prejudicados. “É muito grave o que está acontecendo no Acre. Os interesses políticos não podem estar acima dos interesses da população. Usar pessoas menos favorecidas como instrumento de coação é tudo que o Acre não precisa”, afirmou o coordenador da bancada acreana.

As prefeituras dependem dos maquinários para abertura de ramais e manutenção da cidade, principalmente no verão, período que é possível intensificar os trabalhos. Prevendo essa situação, Petecão criou um projeto em seu gabinete que entregou máquinas pesadas para os 22 municípios do estado, independente de sigla partidária. Ainda assim, as prefeituras dispõem de poucos veículos devido ao número expressivo de demandas.

Leia a nota na íntegra:

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp