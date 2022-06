Vice-Governador Wherles Rocha e Deputada Mara Rocha reunem com o Senador Eduardo Veloso para tratar da exportação de carne para o Peru

Nesta quinta-feira (02/06), o Vice-Governador Wherles Rocha e a Deputada Federal Mara Rocha, reuniram com o recém empossado Senador Eduardo Veloso, em seu gabinete no Senado. Na ocasião o Eduardo Veloso estava acompanhado de sua esposa, Sra. Regiane Holanda.



O encontro teve um caráter de cortesia pela posse no cargo, e ainda, para tratar da comercialização de carne bovina e suína para o Peru. Além disso, o Vice-Governador Rocha tratou da futura implantação de um Porto Seco no Acre.



O Senador fez questão de demonstrar apoio às demandas da Deputada Mara e do Vice-Governador, prometendo apoiar as ações para que o Porto Seco seja instalado no Acre.



“Vim cumprimentar o Senador Eduardo e aproveitei para informa-lo da questão da exportação de carne acreana para o Peru, que se arrasta há muito tempo. Temos defasagem de auditores fiscais do MAPA e isso tem causado enorme prejuízo para a pecuária e agricultura do Estado. Além disso, pedi ao Senador para unir forças com a Deputada Mara Rocha, Presidente da Frente Parlamentar Brasil-Peru, de forma a garantir a implantação de um Porto Seco no Acre”, explicou o Vice-Governador Wherles Rocha.



“Tenho trabalhado sobre essa questão da exportação de carne, e a união com o Senador Eduardo Veloso será muito importante para garantirmos que novos fiscais sejam nomeados para o Acre. Como Presidente da Frente Parlamentar Brasil-Peru, estou marcando uma reunião com o Embaixador Peruano para discutirmos a certificação da nossa carne. Além disso, vou me reunir com a Receita para tratar sobre a implantação de um Porto Seco no Acre, e convidarei o Senador para acompanhar e apoiar essas matérias”, afirmou Mara Rocha.

