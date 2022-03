Petecão se compromete em alocar recursos para construção da ponte do bairro José Hassem em Epitaciolândia

Da Redação

Os Vereadores de Epitaciolândia, presidente Diojino Guimarães (MDB), Rubens Rodrigues (PSD), Pantico da Água (SD), Zé Maria (União) e Messias Lopes (PT), foram recebidos pelo senador Petecão na manhã desta quinta-feira 17, e na pauta levada pelos parlamentares mirins estava a luta por uma ponte de alvenaria na rua 25 de dezembro, entrada do bairro José Hassem pelo acesso através da Avenida Internacional.

Em agosto de 2021, o vereador presidente Diojino fez cobrança parecida para o senador Márcio Bittar, que em visita ao município garantiu recursos em mais de quatro milhões de reais. No inicio de 2022, precisamente em fevereiro, o presidente da casa do povo de Epitaciolândia estendeu o mesmo pedido para o deputado Flaviano Melo, e agora na presença de colegas de bancada, Guimarães voltou a pedir que uma nova ponte, desta vez em alvenaria possa ser construída na entrada do maior bairro da cidade.

Diojino destaca que seu pedido não é só como representante do povo e sim como morador também do bairro José Hassem. “Como já dissemos que não vamos descansar, como morador do bairro José Hassem, morador de Epitaciolândia, para construir aquela ponte que dá acesso da avenida internacional ao bairro José Hassem, que o povo vem sofrendo, caindo, no momento que chove é uma verdadeira tragédia. Para tirar o povo desse sofrimento estamos aqui com senador Petecão que vai falar sobre nosso pedido ao povo do José Hassem”, enfatiza Diojino.

Líder da bancada federal em Brasília, o senador Petecão reconheceu a importância do pedido e se comprometeu em ajudar nos recursos que vão ser destinados à nova ponte. “A reivindicação é muito justa, o bairro José Hassem é um bairro tradicional onde moram milhares de famílias…e tem dois vereadores que moram ali e sentem na pele, são centenas de reclamações quando chove a ponte fica lisa e nós temos que resolver isso de uma vez por todas…”diz o senador.

Petecão deve encaminhar até segunda feira 21, o pedido que foi feito pelos vereadores de forma verbal à sua equipe técnica em Brasília, contudo o senador já se comprometeu em alocar recursos exclusivos para iniciar as obras e que a mesma seja concluída o mais rápido possível.

