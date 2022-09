Petecão tem agenda cheia nesta quinta 8/9; confira

🔸06h30 – reunião com empresários e trabalhadores do ramo de serviço

Local: Segundo Distrito

🔸07h40 – Reunião com trabalhadores do centro de distribuição de alimentos

Local: Vila Acre

🔸08h – panfletagem na região do Universitário

🔸17h – “bandeiraço” do 55

Local: rotatória do Lago do Amor

🔸18h – lançamento da candidatura do deputado estadual Paulo Ximenes

Local: Em frente ao Azul Piscina

🔸19h40 – reunião com lideranças do candidato a deputado estadual Professor Marquinho

Local: Tenda Amarela

🔸20h30 – inauguração da Casa 55

Local: Rua São Luiz, 91 – Nova Estação

