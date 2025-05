Plataforma Meu AcGov facilita acesso a dados e serviços para servidores do Acre

O governo do Acre, por meio de sua plataforma oficial ac.gov.br/meuac/servidor, lançou um espaço digital dedicado exclusivamente à vida funcional dos servidores públicos estaduais. A iniciativa visa facilitar o acesso a informações como contracheques, férias, afastamentos e outros dados funcionais, promovendo mais autonomia e praticidade aos profissionais do serviço público, incluindo os da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

De acordo com Maine Augusta Silva, chefe do Departamento de Pessoas da SEE, a ferramenta permite que o servidor acesse diversas informações sem a necessidade de encaminhar e-mails ou solicitar processos administrativos. “O requerimento de férias, verificar os afastamentos que ele tem, é só ele entrar no ac.gov e usar a senha do contracheque. Vai estar tudo disponível: contracheque, consignados, agendamento de férias, tudo em tempo real. Ele nem precisa vir solicitar nada presencialmente”, destacou.

A plataforma contempla todos os servidores estaduais, mas a SEE tem dado atenção especial à divulgação entre os profissionais da educação, que muitas vezes desconhecem os recursos disponíveis. “A gente quer fazer uma divulgação porque todos os dias temos inúmeros protocolos pedindo assentamento funcional, requerimento de férias, quando tudo isso pode ser feito direto por lá”, explicou Maine.

Além de agilizar processos e diminuir a burocracia, o sistema disponibiliza informações detalhadas sobre o histórico funcional do servidor, incluindo local de lotação, licenças, afastamentos e férias já gozadas. “O assentamento funcional é a vida do servidor. Está tudo registrado: quando foi lotado, se tirou férias, se teve afastamento. Dá até para gerar um PDF”, explicou a chefe do departamento.

Como acessar:

O acesso à plataforma é simples: basta que o servidor utilize a mesma senha usada para visualizar o contracheque. A expectativa do governo é de que, com o tempo, todos os servidores passem a utilizar a ferramenta de forma rotineira, tornando o serviço público mais eficiente e menos dependente de processos físicos.

